Maltempo, a Ferrara 2 milioni per ristori per la grandine di luglio 2023

Il Comune di Ferrara ha ottenuto “un importante risultato” per le famiglie e le attività produttive “colpite dai gravi eventi atmosferici che si sono verificati tra il 22 e il 27 luglio 2023″ che hanno causato danni significativi, soprattutto nella zona di San Bartolomeo. Con “un decreto del Presidente Commissario delegato – fa infatti sapere l’amministrazione – sono stati stanziati oltre due milioni di euro per fornire un sostegno concreto ai privati e alle imprese coinvolte”. Soddisfatto il sindaco Alan Fabbri, secondo cui i fondi “rappresentano una boccata d’ossigeno per chi ha subito gravi danni durante l’ondata di maltempo“.

Le risorse assegnate dal Governo, gestite tramite la Regione, ammontano a “2.044.612,10 euro per 440 domande di cittadini privati e 146.876,43 euro per 13 domande di attività produttive, per un totale di 2.191.488,53 euro“. Ciascun privato potrà beneficiare di “un contributo massimo di 5.000 euro, mentre per le attività economiche e produttive il tetto è fissato a 20.000 euro“, e i fondi dovranno essere utilizzati per “interventi di ripristino e messa in sicurezza degli immobili danneggiati, così come per la copertura delle spese già sostenute”.

“Durante i sopralluoghi a San Bartolomeo e nelle aree limitrofe, ho incontrato anche numerosi imprenditori che mi hanno raccontato le loro difficoltà e mostrato i danni subiti: tetti in eternit rotti, tegole, finestre e tapparelle distrutte, impianti fotovoltaici inutilizzabili, carrozzerie di auto danneggiate e, purtroppo, ingenti danni anche in ambito agricolo. Questa è una risposta concreta per chi ha subito perdite importanti e si trova a dover affrontare costose riparazioni alle abitazioni e alle strutture aziendali. Per noi è prioritario garantire che le risorse arrivino il prima possibile a chi ne ha bisogno, evitando complicazioni burocratiche e restituendo fiducia a chi ha investito nel nostro territorio”, ha aggiunto il sindaco Fabbri.

Per facilitare l’accesso ai contributi, il Comune ha attivato un servizio di assistenza: per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Urp, al numero verde 800-532532, o l’Ufficio di Protezione civile del Comune, ai numeri 0532-418772 e 0532-418779. Nei prossimi giorni, gli aventi diritto riceveranno un modulo per la rendicontazione delle spese, a cui dovranno allegare le fatture dei lavori. I privati dovranno inviare tutto via pec a protezionecivileferrara@cert.comune.fe.it, oppure spedire una raccomandata a “Urp-Piazza del Municipio, 23, 44121 Ferrara (FE)”. Le attività commerciali, invece, dovranno inviare una pec a suap@cert.comune.fe.it. Le attività di rendicontazione dovranno essere completate entro il 30 giugno 2025, mentre il trasferimento delle risorse avverrà entro il 30 luglio.

