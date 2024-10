Maltempo, a Ferrara il Po scende: le famiglie evacuate possono rientrare | FOTO

MeteoWeb

“Come già previsto ieri sera“, il livello del Po “è sceso sotto i 2,50 metri fino a raggiungere i 2,36 metri, spostandosi in soglia arancione“: è quanto ha annunciato il sindaco di Ferrara Alan Fabbri. “Non ci aspettiamo un aumento nelle prossime ore: al contrario, dovrebbe seguire una graduale diminuzione e un assestamento in soglia gialla durante il weekend. La piena è ormai passata ed è già in movimento verso il tratto finale del suo corso prima di sfociare in mare“. Il primo cittadino conferma di “aver chiuso il Centro operativo comunale e firmato la revoca dell’ordinanza di evacuazione per i sette nuclei familiari residenti in golena, che possono quindi rientrare nelle proprie abitazioni, e per le quattro attività presenti“. Nonostante le prossime piogge, “dopo aver consultato la Protezione civile, i dirigenti del Comune e l’Aipo, vi informo che, secondo i modelli di previsione, non ci aspettiamo ulteriori innalzamenti significativi“. Ciò, precisa Fabbri, “non significa che smetteremo di monitorare la situazione, ma semplicemente che lo stato di allerta sta gradualmente rientrando“, anche perché “dobbiamo trattare i modelli di previsione con cautela, poiché fenomeni eccezionali sono sempre più frequenti“, ed è quindi necessario “valutare di volta in volta la situazione a monte del Po, assieme ad eventuali nuove perturbazioni e ai movimenti delle correnti marine“. “Rimaniamo vigili, pur allentando la preoccupazione,” conclude Fabbri.

