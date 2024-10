Maltempo: il fiume Po cresce in Piemonte, ancora soglia 2 sul delta

MeteoWeb

L’AIPo, l’Agenzia Interregionale del fiume Po, fornisce aggiornamenti sulla piena del Grande Fiume alla luce delle piogge in corso. “Sulla base delle precipitazioni previste nell’area occidentale del bacino, si stima un innalzamento dei livelli del Po piemontese, con possibile superamento della soglia 1 di criticità (ordinaria, colore giallo) nell’arco delle prossime 24 ore. Nei rami del delta sono in calo i livelli, che comunque si manterranno superiori o prossimi alla soglia 2 per le prossime 36/48 ore”, spiega l’agenzia.

L’AIPo consiglia prudenza nelle aree adiacenti al fiume e nelle attività di navigazione.

L’evoluzione della situazione continua ad essere monitorata dagli uffici centrali e territoriali di AIPo, in coordinamento con i sistemi regionali e locali di protezione civile.

