Maltempo, fiume Po ancora sopra soglia 2 nelle prossime 36-48 ore

La piena del fiume Po che si è sviluppata nei giorni scorsi a partire dal settore occidentale del bacino, dopo aver transitato nel tratto piemontese, defluirà nelle prossime ore nel tratto lombardo-emiliano con livelli superiori alla soglia 1 di criticità (ordinaria, colore giallo) o anche prossimi alla soglia 2 (arancione). Lo rendo noto l’AIPo, l’Agenzia Interregionale del fiume Po.

Nei rami del Delta del Po è in atto un calo dei livelli, che attualmente si attestano sopra la prima soglia di criticità (gialla), ma a seguito dell’apporto da monte si assisterà a nuovi incrementi, con valori che si prevede superino la soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione) nell’arco delle prossime 36-48 ore, spiega AIPo.

L’agenzia raccomanda prudenza lungo i tratti ancora interessati dalla piena e nelle attività di navigazione e richiede attenzione anche nelle aree dove la piena è transitata.

Gli uffici centrali e territoriali AIPo proseguono nelle attività di monitoraggio della piena e di controllo sulle opere idrauliche di competenza, in coordinamento con i sistemi regionali e locali di protezione civile.

