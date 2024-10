Maltempo, forte pioggia a Roma: diluvio su Lazio-Nizza | FOTO

MeteoWeb

Forte maltempo a Roma in queste ore. Nella capitale sta diluviando con accumuli pluviometrici giornalieri superiori ai 25mm in centro città. La temperatura è scesa a +18°C, ma domani diminuirà ulteriormente. La forte pioggia sta condizionando la partita di Europa League Lazio-Nizza, che i capitolini stanno dominando sotto il nubifragio con il risultato di 4-1 volando al primo posto nella classifica della competizione. Eloquenti le immagini nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo.

