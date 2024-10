Maltempo, frana riattivata nel Bolognese: nuove evacuazioni temporanee

MeteoWeb

La frana delle Cà di Sotto, riattivata dal maltempo degli ultimi giorni nel territorio di San Benedetto Val di Sambro, nel Bolognese, continua a creare preoccupazione. Il sindaco Alessandro Santoni ha spiegato che si stanno continuano a gestire “situazioni complesse in divenire purtroppo non prevedibili“. “Già dalle prime ora di questa mattina siamo di nuovo in emergenza per via di un non corretto funzionamento del canale di scarico delle acque del lago, che stiamo cercando di capire come affrontare in attesa delle prime luci, condizione necessaria per avviare le lavorazioni sul campo in sicurezza da parte dei mezzi d’opera. Purtroppo già notte scorsa questo sistema si era interrotto, facendo innalzare il livello dell’acqua creando forte preoccupazione e purtroppo anche l’evacuazione di alcune abitazioni, poi rientrate una volta ripristinato il funzionamento avvenuto nella prima mattina di ieri“.

