Maltempo Francia-Italia: bloccati treni tra Arc e Ventimiglia

MeteoWeb

La SNCF, azienda del trasporto pubblico ferroviario francese, ha interrotto la circolazione dei treni a partire dalle 17:30 tra la stazione di Arc e quella di Ventimiglia a causa del maltempo. È quanto si legge sul profilo X della SNCF. “Rientrate a casa vostra appena possibile“, si legge sul profilo dell’operatore. La circolazione è stata vietata anche agli autocarri e agli autobus.

Anche la Francia è flagellata dal maltempo, con ampie zone del sud del Paese in ginocchio per le alluvioni. Il Dipartimento delle Alpi marittime è in stato di vigilanza rossa a causa delle forti piogge.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.