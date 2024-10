Maltempo Friuli, piogge intense: 200mm sulle Prealpi Carniche

MeteoWeb

Il maltempo si abbatte anche sul Friuli Venezia Giulia. Una saccatura atlantica sta facendo affluire forti correnti sudoccidentali molto umide verso il Nord Italia, tanto che nel corso di oggi ha cominciato a soffiare vento di Scirocco seppure in modo debole o moderato, mentre sulle Prealpi le piogge hanno iniziato ad essere più continue. Nel pomeriggio, il flusso si è intensificato e le piogge hanno iniziato ad essere intense, specie sulle Prealpi Carniche e a Piancavallo.

Fino alle ore 17.30 sono state registrate 20-60 millimetri in Carnia, 15-35mm sulle Alpi Giulie, 40-160mm sulle Prealpi Carniche, 30-65mm sulle Prealpi Giulie, 20-65mm in pianura, 0-25mm sulla costa. Le piogge hanno insistito maggiormente a Piancavallo, dove si registrano accumuli totali finora di 200mm, di cui 108 caduti in 3 ore.

Per quanto riguarda, infine, i livelli idrometrici dei principali corsi d’acqua, questi sono in aumento ma, attualmente, al di sotto dei livelli di guardia.

Scirocco moderato sulla costa e da sudovest; in montagna la raffica più forte registrata a Col della Gallina con 87km/h mentre sulla costa la raffica più forte è stata registrata a Grado con 60km/h e a Lignano Sabbiadoro (56km/h).

Le previsioni meteo

Nelle prossime ore, il flusso sia in quota che al suolo si intensificherà ulteriormente e continueranno le piogge intense sulle Prealpi Carniche, abbondanti sulle altre zone. Dopo le ore 21, il flusso al suolo dovrebbe avere una componente più meridionale ed iniziare ad attenuarsi: le piogge più insistenti si dovrebbero verificare in Carnia e sulle Prealpi Giulie.

Tra la mezzanotte e le tre del mattino di domani, mercoledì 9 ottobre, il fronte lascerà la regione spostandosi in Slovenia, accompagnato da vento di Libeccio al suolo. Sono attesi mediamente ancora più di 100 millimetri di pioggia sulle Prealpi, mentre il vento potrebbe soffiare a oltre 100km/h in quota e fino a 70-80km/h sulla costa.

