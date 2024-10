Maltempo Friuli, piogge intense sulle Prealpi Carniche: allagamenti e fiumi in crescita | FOTO

MeteoWeb

Anche il Friuli Venezia Giulia si ritrova sotto allerta meteo per una situazione meteorologica che vede in quota la persistenza di correnti umide da sud-est. Al suolo, invece, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, è presente una convergenza tra la Bora moderata, che soffia sulla fascia orientale e buona parte della pianura, e Scirocco sulla costa.

Questa concomitanza di afflussi – precisa il bollettino della Protezione Civile regionale – sta determinando piogge insistenti sulla fascia occidentale della regione e in particolare sulle Prealpi Carniche. I cumulati di pioggia da mezzogiorno mostrano di conseguenza molta differenza tra la fascia occidentale della regione con piogge molto intense sulle Prealpi Carniche, e la fascia orientale che ha visto cumulati in genere moderati, deboli verso la costa.

Tra i dati pluviometrici più significativi delle ultime 24 ore, segnaliamo, ad esempio, 228mm in Val Sughet, 222mm a Ca’ Selva, 214mm a Chievolis, 207mm a Piancavallo, 188mm a Candaglia, 169mm ad Andreis, 156mm a Barcis, 152mm a Campone, 123mm a Caneva.

Allagamenti e fiumi in crescita

Alla Sala Operativa Regionale sono pervenute segnalazioni di numerosi allegamenti di edifici e di viabilità in Comune di Caneva, in particolare nella frazione di Fratta, e a Sacile dovuti alle piene del Fiume Meschio e del Fiume Livenza.

Si registra, inoltre, un innalzamento dei livelli idrometrici in particolare per il Bacino del Livenza, che a San Cassiano ha superato il livello di primo presidio posto a 5.00 metri in aumento, a Sacile con il livello che ha superato il livello di preallarme in aumento e a Fiaschetti con il livello sopra la soglia di attenzione.

Le previsioni meteo

Nelle prossime ore, la zona di convergenza si sposterà lentamente verso est e i massimi di pioggia saranno più probabili verso le Prealpi Giulie. Di conseguenza, fino alla mezzanotte, saranno ancora possibili piogge intense su tutta la fascia prealpina e piogge abbondanti sulla pianura. Nella notte e fino al mattino, possibili ancora piogge in genere abbondanti tra Pordenonese e la fascia lagunare verso il Veneto, da deboli a moderate altrove; nel pomeriggio le piogge cesseranno o saranno, in ogni caso, meno consistenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.