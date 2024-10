Maltempo, grave blackout elettrico a Reggio Calabria: quartieri senza corrente per il temporale

MeteoWeb

Esteso blackout elettrico in corso a Reggio Calabria, a causa del maltempo. Non è ancora chiaro quale sia il guasto e cosa sia successo, ma dalle 10:15 circa la corrente elettrica è saltata in un’estesa area nella zona Sud della città, a Ravagnese e non solo, lasciando migliaia di residenti al buio, senza servizi essenziali come internet. Il blackout persiste ormai da quasi 30 minuti e coinvolge migliaia di utenze.

