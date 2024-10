Maltempo in Sicilia: Schifani dispone interventi urgenti e convoca la giunta regionale

MeteoWeb

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha dato disposizioni per affrontare con immediatezza i gravi danni causati dal maltempo alla viabilità regionale. In particolare, ha incaricato gli uffici del dipartimento Tecnico dell’assessorato delle Infrastrutture “affinché si intervenga con immediatezza per la rimozione delle situazioni di pericolo e per il ripristino nel più breve tempo possibile dello stato dei luoghi“. Schifani segue da vicino l’evolversi della situazione ed è in costante contatto con i dirigenti del dipartimento Tecnico, dell’Autorità di bacino della Regione Siciliana e della Protezione civile regionale, la quale, secondo quanto riportato in una nota di Palazzo d’Orleans, ha già attivato i suoi uffici periferici “operando a salvaguardia della popolazione e del territorio” nelle zone più colpite dal maltempo.

Il maltempo che ha investito l’isola ha provocato disagi diffusi, rendendo necessarie azioni immediate per proteggere le infrastrutture e garantire la sicurezza dei cittadini. Per fronteggiare la situazione, Schifani ha deciso di convocare una riunione straordinaria della giunta regionale per lunedì 21 ottobre. In quell’occasione, “sarà valutato l’elenco dei danni subiti a causa del maltempo e saranno stanziate le prime risorse urgenti e necessarie ad effettuare gli interventi in somma urgenza“, così da accelerare le operazioni di ripristino e prevenire ulteriori criticità.

Il presidente della Regione continua a monitorare l’emergenza maltempo e assicura che tutte le forze competenti siano mobilitate per garantire interventi tempestivi, a tutela della popolazione e del territorio siciliano.

