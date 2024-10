Maltempo Lazio: treno bloccato da una frana sulla linea Roma-Viterbo

MeteoWeb

Una frana, causata delle insistenti piogge, si è riversata sui binari della linea ferroviaria Roma-Civita Castellana-Viterbo, bloccando la corsa del treno numero 709 in transito in quel momento. Solo paura per le sei persone a bordo, che sono state liberate grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Astral Spa comunica che “sono in corso le operazioni di bonifica del tratto extraurbano compreso tra Vignanello e Corchiano della linea ferroviaria Roma-Civita Castellana-Viterbo, che, intorno alle ore 14:30 di oggi, è stato interessato da una frana”. Il servizio ferroviario è stato interrotto per consentire le operazioni di bonifica della massicciata, che richiederà ancora qualche ora di lavoro da parte del personale di Astral Spa.

“Il servizio sarà riattivato entro domani mattina e la circolazione tra Vignanello e Catalano è attualmente garantita con il servizio di autobus sostituivi”.

