Maltempo Liguria, cede rete paramassi: chiusa Via dell’Amore alle Cinque Terre

La Via dell’Amore alle Cinque Terre rimane chiusa finché non sarà garantita la sicurezza contro il pericolo di caduta detriti. Durante le scorse giornate di forti temporali sullo Spezzino è avvenuto un nuovo distacco di materiale roccioso dal pendio che sovrasta il sentiero a picco sul mare tra Riomaggiore e Manarola, proprio nella zona in cui nel 2012 avvenne la frana che ferì gravemente quattro turisti e che determinò la chiusura del passaggio per dodici anni. Le rocce hanno travolto la rete paramassi che ha ceduto sotto il peso del materiale, finito a valle. Un masso di grandi dimensioni è arrivato fino al tetto della galleria paramassi, rimasta parzialmente danneggiata.

Come previsto a seguito di un’allerta meteo, il sentiero sarebbe comunque rimasto chiuso, ma per parlare di riapertura, fa sapere il Comune di Riomaggiore, prima si dovranno predisporre tutte le verifiche tecniche necessarie a individuare le opere di ripristino da realizzare.

