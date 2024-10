Maltempo Liguria, frana nel Savonese: case isolate, detriti nel torrente Sansobbia

MeteoWeb

Nel Savonese continuano a manifestarsi gli effetti dell’ondata di maltempo che ha colpito la regione nei giorni scorsi. Nella notte scorsa, una frana in località Casino, nella frazione di Ellera ad Albisola Superiore (Savona), ha isolato 5 abitazioni, costringendo 9 persone a lasciare le proprie case. Il cedimento ha interessato un fronte di circa 100 metri di una vecchia cava, con i detriti che sono finiti nel torrente Sansobbia, provocandone l’esondazione e isolando così le abitazioni.

Dopo un primo crollo verificatosi alle 22:15, un secondo smottamento durante la notte ha portato i vigili del fuoco a disporre l’evacuazione precauzionale. Fortunatamente, non si segnalano feriti né danni strutturali alle abitazioni. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, impegnate nella rimozione dei detriti e nel tentativo di ripristinare il collegamento con il resto del paese. Nelle operazioni è stato coinvolto anche il nucleo cinofilo, con l’ausilio di due cani, per escludere la presenza di persone sotto la frana.

