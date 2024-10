Maltempo Liguria, la linea Savona-S. Giuseppe di Cairo resterà interrotta per alcune settimane

MeteoWeb

Sulla linea Savona-S. Giuseppe di Cairo via Ferrania, la circolazione ferroviaria permane sospesa a seguito di danni causati dal maltempo che ha interessato la zona. La sospensione è iniziata alle 2 del mattino del 27 ottobre. Per consentire ai tecnici di RFI di effettuare le verifiche tecniche e il successivo ripristino, la linea ferroviaria sulla via Ferrania sarà interrotta al traffico per alcune settimane con conseguente rimodulazione dell’offerta in circolazione sulla linea Torino-Savona che percorrerà l’itinerario via Altare con conseguente cancellazione delle fermate a Bragno e Ferrania. Attivato il servizio con corse bus tra Savona e Mondovì.

