Maltempo Liguria, mare interdetto sotto costa nel Tigullio causa frane

La Capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure ha interdetto a qualsiasi attività sia di superficie che subacquea un tratto di mare sotto costa compreso tra la zona Scogli di Chiavari fino a Zoagli, nel Golfo del Tigullio. In pratica si tratta della zona marina sottostante la collina delle Grazie che nei mesi scorsi ha subito diversi movimenti franosi e quindi avrebbe creato di situazioni di pericolo per l’ancoraggio, per la pesca professionistica, e per i dilettanti in superficie e subacquea. La zona vietata è compresa nella distanza di 50 metri dalla costa.

