Maltempo Liguria, riaperta la strada Masone-Berté chiusa per frana

MeteoWeb

È stata riaperta via Macciò, strada che collega Masone alla frazione di Berté (Genova), interrotta da una frana a seguito dell’ondata di maltempo che ha interessato la Lirugia lo scorso 8 ottobre. Nella frazione abitano circa 30 persone, che nell’immediato erano rimaste isolate. Grazie alla realizzazione di una massicciata in cemento, è stato possibile aprire la strada al traffico. Era già attivo, oltre a un sentiero pedonale, un varco per permettere il passaggio ai mezzi d’emergenza.

Per motivi di sicurezza, in caso di allerta meteo o piogge intense, la strada verrà nuovamente chiusa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.