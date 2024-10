Maltempo Liguria: la situazione migliora anche in Val Bormida

MeteoWeb

La situazione in Val Bormida, gravemente colpita dall’ondata di maltempo, sta lentamente migliorando. Nei giorni scorsi, l’esondazione di fiumi e le frane hanno causato gravi danni nella zona, come comunicato dall’assessore alla Protezione civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone. Le linee telefoniche sono ora state ripristinate e sul campo sono attivi 40 volontari con i mezzi della colonna mobile della Protezione civile della Regione Liguria. In coordinamento con i Vigili del Fuoco e i Comuni, i volontari rispondono alle numerose richieste di aiuto della popolazione. In particolare, due squadre stanno operando a Carcare, mentre altre sono impegnate a Cairo Montenotte per sgomberare scantinati, garage e magazzini dai detriti, oltre a lavorare nei piani sotterranei della scuola e dell’ospedale San Giuseppe, invasi ieri da acqua e fango.

