Maltempo, Liguria sott’acqua: nel Genovese oltre 300 mm di pioggia in 24 ore

La perturbazione che assedia la Liguria da ore sta facendo registrare dati pluviometrici eccezionali: oltre 300 i millimetri di pioggia caduti nelle ultime 24 ore nell’entroterra di Genova. Il picco è stato raggiunto a Campo Ligure, dove la centralina ha fatto registrare 311,4 mm in 24 ore, 296,6 mm in 12 ore e 272,8 millimetri in 6 ore. Sempre a Campo Ligure il record di pioggia caduta in un’ora, 97,4 mm tra le 7 e le 8 di stamattina. Dati eccezionali anche a Fiorino, con 197 mm di pioggia caduti nelle ultime 24 ore, e a Rovegno, dove i mm sono stati 167,6.

