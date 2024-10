Maltempo Liguria, statale 586 chiusa per albero caduto

MeteoWeb

A causa della caduta di un albero lungo la carreggiata è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 586 della Val d’Aveto nell’entroterra della Città metropolitana di Genova in località Borzonasca. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per gestire la viabilità e ripristinare la circolazione il prima possibile. Nel Genovesato, è in corso un’allerta meteo gialla per temporali.

