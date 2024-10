Maltempo Liguria: temporale “forte e organizzato” sul levante genovese | LIVE

MeteoWeb

Il temporale forte e organizzato che si è attivato sul settore centrale della Liguria sta interessando in particolare il levante genovese: è quanto rende noto Arpal. Precipitazioni molto intense sono in corso nella zona di Sant’Ilario (con cumulata di 26 mm/15 min, 50,8 mm/h in aumento). Le piogge stanno interessando il bacino del Bisagno e la testata dello Scrivia.

Forti precipitazioni sono dunque in atto a Genova, rovesci che stanno riguardando la zona dell’Alta Valbisagno tra Molassana e Struppa, in estensione al levante cittadino. Stato di attenzione in Valpolcevera, sul Rio Fegino, che ha raggiunto la soglia di pre-allarme.

I tecnici della regione sono al lavoro per analizzare la formazione di un passaggio particolarmente importante sulla Francia con le relative risposte idrogeologiche. Nelle ultime ore le piogge si sono concentrate soprattutto tra l’Imperiese e il Savonese.

Nuove frane si sono verificate nel Comune di Genova: in via Brusinetti sulle alture di Voltri in località Fabbriche due famiglie sono state evacuate per una frana sulla strada comunale; chiusa via Delle Rovare in zona San Fruttuoso sempre a seguito della frana, chiusa anche salita superiore di Santa Tecla e la galleria Pizzo sull’Aurelia nei pressi di Arenzano.

