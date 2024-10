Maltempo: si alza il livello del fiume Vara, ANAS chiude l’Aurelia a Borghetto

MeteoWeb

A seguito dell’innalzamento del livello del fiume Vara e dell’allerta meteo arancione, ANAS ha proceduto alle ore 12 circa alla chiusura di un tratto della strada statale 1 “Via Aurelia” (al km 435,500) a Borghetto di Vara, in provincia de La Spezia. ANAS, di concerto con la competente Prefettura e Protezione Civile, “sta adottando tutti i necessari accorgimenti ANAS per valutare, in relazione alle condizioni di sicurezza per il livello del fiume, la riapertura della tratta stradale nel più breve tempo possibile“.

