Maltempo nel Livornese, piena del Cecina: “enorme portata”, chiuso tratto dell’Aurelia

MeteoWeb

“Sotto attenzione il Cecina per il transito della piena con una enorme portata d’acqua. A causa dell’innalzamento del livello del fiume Cecina, è stata chiusa la strada statale 1 Aurelia tra gli svincoli di Cecina Nord e La California in provincia di Livorno, in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria“: è quanto ha comunicato il presidente della Toscana Eugenio Giani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.