Maltempo Lombardia: nel Mantovano chiuso ponte sull’Oglio, nel Cremonese chiuso ponte sul Po a San Daniele

La situazione dei fiumi nel Mantovano, ingrossati dalle piogge, è sotto controllo, ma rimane monitorata attentamente. I principali fiumi sorvegliati sono l’Oglio, il Po, il Chiese e il Secchia. A Viadana, il ponte di Torre d’Oglio è stato chiuso a causa della piena, e a Bozzolo l’Oglio ha invaso alcune zone golenali. A Curtatone, un canale è esondato, allagando i campi, e si sta valutando l’evacuazione di sette residenti. Il Po è atteso in piena nelle prossime ore, superando la soglia arancione di allerta, mentre il Secchia continua a crescere rapidamente.

Nel Cremonese, la situazione è delicata: il Po sta aumentando di quasi 2 centimetri l’ora e ha già superato la soglia di attenzione, invadendo le golene e lambendo alcune strutture cittadine. Tra il Cremonese e il Parmense, una chiatta alla deriva ha causato la chiusura del ponte Verdi per precauzione. Sull’autostrada A21, l’acqua ha parzialmente invaso un sottopasso, provocando la chiusura di un tratto all’altezza di Caorso.

