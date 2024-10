Maltempo Lombardia: a Milano attivata vasca del Seveso, allagamenti a Ponte Lambro

MeteoWeb

È stata attivata alle 14:20 di oggi pomeriggio la vasca di laminazione del Seveso, che previene l’esondazione del fiume: è quanto ha reso noto l’assessore comunale a sicurezza e protezione civile di Milano, Marco Granelli. Da stamattina sono caduti tra i 55 e 60 millimetri di pioggia a Milano e in Brianza e ”i livelli di Seveso e Lambro ancora in salita”. Alle 14.15 circa ”è iniziato anche l’allagamento del quartiere di Ponte Lambro”, ha aggiunto Granelli, garantendo che ”sul posto sono già presenti Mm, Protezione civile e Polizia Locale” e che ”sono stati aperti preventivamente i tombini e sono in controllo le difese con i sacchi”.

A Milano prosegue fino alla mezzanotte l’allerta arancione (moderata) per rischio idrogeologico e idrico emanata dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Sono previste piogge copiose, per questo durante l’allerta meteo si invitano i cittadini a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Il Centro operativo comunale della Protezione civile è attivo da stamane per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.