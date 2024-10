Maltempo Lombardia: a Milano e Brianza 50 mm, Seveso e Lambro sotto controllo

MeteoWeb

“Dalle 4.00 di stanotte fino alle 12.00 di oggi sulla città e in Brianza sono caduti circa 40-50 mm di pioggia con fasi alternate. Pioggia maggiore c’è invece sui rilievi a nord di Como e Lecco“: è l’ultimo aggiornamento fornito dall’assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Dalle 4.00 di stanotte fino alle 12.00 di oggi sulla città e in Brianza sono caduti circa 40-50 mm di pioggia con fasi alternateMarco Granelli. In città i sottopassaggi sono tutti sotto controllo ed efficienti, mentre per quanto riguarda i fiumi “il Seveso è in salita da nord ed essendoci in funzione il canale scolmatore di Palazzolo, fino ad ora è rimasto a Milano al di sotto del metro. Potrebbe arrivare nelle prossime ore l’ondata di piena da nord che supera lo scolmatore e in tal caso la vasca di Milano è pronta ad accogliere l’acqua e proteggere i quartieri della città“. Il Lambro invece “è salito fino alla soglia dei due metri a Milano via Feltre e a Brugherio (il nuovo idrometro che abbiamo installato per meglio monitorare), mentre a nord di Monza era basso sotto il metro. Ora è in leggera salita da nord, ma a Milano sta rimanendo stabile, in quanto dipende dalle piogge tra Monza e Milano. Le comunità del Parco Exodus e CEAS sono preallertate ma per ora stiamo cercando di non evacuarle, fino quando è possibile. Il quartiere di Ponte Lambro è stato allertato da ieri pomeriggio sera con avvisi e sacchi della protezione civile e da stamattina alle 5.00 sono presenti squadra di MM e di Protezione civile per monitorare. Insieme all’assessore di Municipio stanno verificando i livelli di fognatura e fiume, che si sono innalzati, ma per ora reggono. Sono in protezione case e cabine elettriche. Tutto dipende dall’evoluzione delle prossime ore: infatti da sud continuano ad arrivare nuvole cariche di acqua,” ha concluso Granelli.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.