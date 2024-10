Maltempo Lombardia, il Serio esonda nel Cremasco: evacuazioni

MeteoWeb

Allarme nel Cremasco per il Serio in piena come raramente lo si era visto. L’acqua, che già ieri aveva invaso alcune aree golenali e sommerso tratti della pista ciclopedonale tra Montodine e Ripalta Arpina, costringendo la Protezione Civile alla mobilitazione e i Comuni ad interdire passaggi lungo argini e ponti, ha raggiunto oggi pomeriggio una porzione del paese di Vidolasco, frazione di Casale. È lì che i Vigili del Fuoco hanno evacuato alcune persone, trasportandole in zone sicure con i canotti.

Il prefetto, Antonio Giannelli, ha convocato nel pomeriggio una riunione d’urgenza per fare il punto della situazione: al tavolo Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Aipo, sindaci e referenti dei Comuni interessati. Dalla riunione è emerso che il rischio idrogeologico viene considerato elevato e l’allerta è massima, considerato che il Po, dopo essere aumentato di quattro metri in 48 ore, ha iniziato a diminuire ma con portata degli altri corsi d’acqua è in salita.

La zona di massima allerta è quella compresa tra lo stesso Casale Vidolasco e Sergnano. A Casale Vidolasco, una famiglia di tre persone è stata evacuata nel primo pomeriggio dai pompieri mentre altri residenti hanno preferito attendere che il fiume cominciasse a calare. Un’ora dopo è toccato a Sergnano, in particolare all’area golenale a sud del ponte sul Serio che porta a Casale – chiuso al traffico dall’ora di pranzo a scopo precauzionale -: la forza dirompente del fiume, con un livello che ha superato di oltre 4 metri lo zero idrometrico, ha sfondato l’argine di destra e l’ondata ha allagato l’area golenale e i terreni coltivati attigui, raggiungendo anche alcune serre. Decisa anche la chiusura del ponte sulla Melotta tra Pianengo e Ricengo. Più a nord, già da ore era stato dichiarato off limits quello di Mozzanica. Scelte che hanno inevitabilmente creato il caos per quanto riguarda la viabilità.

Preoccupa anche l’Adda, dove il picco di piena è atteso questa sera. “Il rigonfiamento del Serio in zona Montodine potrebbe innalzare anche il livello del fiume – ha spiegato il sindaco di Pizzighettone, Luca Moggi – e per questo, con i volontari della Protezione Civile già mobilitati, abbiamo attivato un monitoraggio costante”.

