Maltempo: l’Ue approva 1 miliardo di euro di aiuti per gli agricoltori italiani

La Commissione europea ha dato il via libera a un regime di aiuti italiani pari a 1 miliardo di euro, destinato a supportare gli agricoltori colpiti da alluvioni e frane in diverse regioni del Paese. Questo intervento è stato autorizzato in conformità alle normative sugli aiuti di Stato dell’Unione Europea. “Via libera a fondi a imprese Emilia-Romagna, Toscana, Marche“, ha dichiarato l’esecutivo Ue. Le Regioni beneficiarie di questo sostegno includono l’Emilia-Romagna, le Marche e la Toscana, zone gravemente danneggiate dal maltempo.

Secondo la nota ufficiale della Commissione, “gli aiuti assumeranno la forma di sovvenzioni dirette che copriranno: fino al 100% dei costi di investimento ammissibili, sostenuti per ripristinare il potenziale di produzione agricola al livello esistente prima dei disastri naturali; fino al 100% dei danni subiti dalle aziende come conseguenza diretta delle calamità naturali”.

La Commissione ha inoltre precisato che “i costi ammissibili” includeranno “il risarcimento di danni materiali ai beni, come ad esempio edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione; la perdita di reddito derivante dalla distruzione totale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola; la perdita di reddito derivante dalla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola; altri costi sostenuti dal beneficiario a causa della calamità naturale”.

Questo intervento mira a sostenere il settore agricolo, duramente colpito dagli eventi climatici avversi, garantendo così un supporto fondamentale per la ripresa delle attività produttive.

