Maltempo Marche: alberi caduti sulle auto ad Ancona e Macerata

Effetti del maltempo nelle Marche, colpite dalla pioggia soprattutto nell’Anconetano e nel Maceratese. Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora, segnaliamo: 47mm a Castelraimondo, 39mm a San Severino Marche, 30mm a Filottrano, 23mm a Mergo, 21mm a Senigallia, 17mm a San Costanzo, 13mm a Jesi, Castelfidardo, 12mm ad Ancona.

Nella mattina di oggi, le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in due zone delle Marche per la caduta di due alberi su autovetture in sosta. Il primo a Villa Potenza di Macerata, dove una quercia cadendo ha danneggiato una vettura e una porzione di un fabbricato. L’altro in via della Montagnola, ad Ancona, con una pianta caduta su due auto parcheggiate. In entrambi gli interventi, le squadre dei Vigili del Fuoco di Macerata e Ancona hanno tagliato i rami per liberare gli automezzi e messo l’area in sicurezza.

