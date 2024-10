Maltempo Marche: allerta arancione, piogge diffuse al momento senza criticità

MeteoWeb

Allerta arancione idraulica e idrogeologica oggi nelle Marche, in particolare nel Centro e Nord della regione: al momento la situazione meteo non ha determinato criticità. Si registrano piogge diffuse, a tratti intense su quasi tutto il territorio regionale in particolare nell’Anconetano, nel Pesarese e Maceratese: qualche disagio a Jesi dove ci sono cumuli d’acqua su alcune strade e sono stati chiusi alcuni sottopassi. Segnalati piccoli smottamenti nella zona di Montacuto ad Ancona ma senza gravi criticità.

L’attenzione è massima, con i Centri operativi comunali aperti, per la previsioni di precipitazioni molto abbondanti nel corso della giornata, anche a carattere di rovescio e temporalesco e il conseguente rischio per piene di fiumi e torrenti e frane. In particolare l’allerta meteo è concentrata nelle province di Pesaro Urbino e Ancona.

Le scuole sono chiuse in molti Comuni: nell’Anconetano ad Ancona, Jesi, Chiaravalle Monte San Vito, Falconara Marittima, Senigallia, Osimo, Montemarciano, Trecastelli, Corinaldo, Castelleone di Suasa, Ostra e Ostra Vetere; nel Pesarese a Mondolfo e Fano.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.