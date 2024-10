Maltempo Milano, “oltre 70mm in 12 ore, allagati i prati di Parco Lambro”

MeteoWeb

Concluse alle 17 le piogge su Milano e sul nodo idraulico a nord fino a Como e Lecco, si intravede la fine dell’emergenza maltempo a Milano che aveva portato nel pomeriggio ad aprire la vasca di laminazione del Seveso. E l’assessore alla Protezione Civile Marco Granelli fa il punto della situazione sui social: “a Milano in 12 ore sono caduti più di 65-70mm di pioggia e anche a nord della Brianza siamo arrivati a 80-90millimetri, che hanno aumentato i livelli dei fiumi. Il Seveso è cresciuto molto e alle 14:20 abbiamo aperto la vasca che ha potuto raccogliere l’acqua ed evitare per la quinta volta nel 2024 – ha aggiunto – l’esondazione dei quartieri di Niguarda, di Prato Centenaro e dell’Isola”.

Il Seveso non lascia ancora tranquilli, prosegue il report di Granelli: “ora si sta riempiendo ancora, è a circa due terzi, e speriamo di farcela, anche perché a monte l’acqua è ancora tanta, ma i livelli stanno scendendo; a Cesano Maderno siamo arrivati a 2,15 metri e a Palazzolo a valle delle paratie del canale scolmatore a 82cm”.

“Si è alzato molto anche il Lambro che è arrivato a Brugherio, alle porte di Milano, a più di 3 metri. Si sono allagati i prati del Parco Lambro e purtroppo i tombini del quartiere di Ponte Lambro hanno fatto uscire l’acqua per due ore, dalle 14:15 alle 16:15”, ha spiegato l’assessore. A Ponte Lambro si sono allagate “solo alcune strade” perché ci sono stati degli interventi per togliere alcuni alberi dal fiume, inoltre era stata avvisata la popolazione ed erano stati posizionati ieri sera e ieri notte molti sacchi nel quartiere per contenere l’acqua, che così non è entrata nelle case, nelle cantine e nei negozi.

“Ora dalle 16 è tutto rientrato“, ha detto ancora l’assessore. “È chiaro che bisogna lavorare per prevenire queste situazioni, dobbiamo realizzare le altre vasche del Seveso e sul Lambro togliere le paratie e fare la vasca, poi migliorare ancora il sistema di fognature – ha concluso -. Tutti i sottopassi oggi hanno funzionato, non c’è stata nessuna interruzione, grazie al lavoro di questi tre anni in cui abbiamo potenziato le pompe e le vasche, grazie al lavoro assiduo di monitoraggio e pulizia. Questo è il modo con cui Milano sta rispondendo alle emergenze”.

Frana nel Comasco

A causa del maltempo che ha colpito anche la zona di Como e la provincia, a Tavernerio si è verificata una piccola frana in via Nazario Sauro, in prossimità delle abitazioni. Al momento non risultano feriti e sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco.

