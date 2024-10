Maltempo, Musumeci: “ormai servono misure straordinarie”

MeteoWeb

“Ai sentimenti di cordoglio e di vicinanza verso le famiglie colpite, dobbiamo avere il coraggio di unire una forte volontà di cambiare regole e metodi. La sfida di fronte alla quale ci troviamo per la fragilità del nostro territorio, aggravata dal cambiamento climatico, impone ormai l’adozione di misure straordinarie“. Lo dichiara il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, in riferimento agli eventi estremi di maltempo che stanno colpendo il Paese. L’Emilia Romagna è stata colpita dalla quarta alluvione in un anno e mezzo e purtroppo si registra anche una vittima.

