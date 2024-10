Maltempo, ancora nessuna traccia del disperso in Sardegna: domani 5° giorno di ricerche

MeteoWeb

Non si fermano le ricerche di Davide Manca, l’escursionista cagliaritano di 41 anni, disperso a Monte Arcosu, nel territorio di Siliqua (Sud Sardegna), dove la notte tra 26 e 27 ottobre era stato sorpreso da violente piogge che hanno ingrossato il rio Camboni. Oggi i tecnici specializzati fluviali hanno evidenziato un abbassamento del livello dell’acqua.

Domani, per il quinto giorno consecutivo, riprenderanno le operazioni di ricerca, con il coordinamento della prefettura e tecnico dei Vigili del Fuoco. Per domani il dispositivo di soccorso dei pompieri sarà composto da specializzati fluviali, tecnici specializzati in telecomunicazioni che installeranno il ponte radiomobile trasportabile per favorire le comunicazioni, Unità di comando locale con la Topografia applicata al soccorso. L’elicottero Drago dal reparto volo di Alghero elitrasporterà il personale nel punti più impervi.

