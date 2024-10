Maltempo, notte drammatica in Slovenia e Croazia: grave alluvione in corso | LIVE

MeteoWeb

Situazione critica nella notte per il maltempo che sta colpendo Slovenia e Croazia, appena oltre il confine con l’Italia. In Croazia sono caduti ben 331mm di pioggia a Jarbulišće (Erbulisce), 201mm a Krasica (Villa Gardossi o Crassizza o Carsanìa in italiano), 160mm a Praputnjak. Piogge torrenziali anche in Slovenia con 227mm a Vogel, 154mm a Ottelza e 115mm a Zadlog. I fiumi sono tutti in piena, in Istria la situazione è critica, con pesanti allagamenti per le forti piogge in molte città.

Le immagini sono drammatiche:

E nella zona continuerà a diluviare incessantemente per altri due giorni: non solo giovedì 3, ma anche venerdì 4 e la mattina di sabato 5 ottobre. La situazione è potenzialmente drammatica. Invitiamo tutti i residenti in zona alla massima cautela negli spostamenti.

