Maltempo, oggi acqua alta a Venezia: punta di 110 cm

Nuova ondata di maltempo sull’Italia: la Protezione civile ha diramato un’allerta rossa per rischio idrogeologico su settori di Liguria e Lombardia, arancione sul Lazio e su settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. A Venezia, stando alle previsioni del Centro maree, è prevista acqua alta, con un picco massimo di 110 cm previsto intorno alle 13:25: la soglia attiverà le paratie del Mose, secondo le nuove regole adottate meno di un mese fa che hanno abbassato di ulteriori 10 cm la precedente soglia di attivazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

