Al via nuova ondata di maltempo: perturbazione avanza sull’Italia, rischio nubifragi e criticità | LIVE

Una perturbazione sta avanzando sull’Italia e oggi interesserà gran parte del Paese, dando origine a una fase di forte maltempo. Si svilupperà una circolazione ciclonica sui mari a Ovest della Penisola, che poi si sposterà verso Est, ma rimarrà sulle nostre regioni probabilmente fino al weekend. Sono attese condizioni meteo avverse, con venti forti, mari molto agitati, piogge abbondanti e temporali, accompagnati dal rischio di nubifragi e potenziali criticità.

Le zone più colpite nella giornata di oggi saranno le Marche, l’Umbria, l’interno della Toscana e il crinale dell’Appennino tosco-emiliano orientale, dove si prevedono accumuli superiori ai 120 mm. Particolare attenzione anche al Friuli-Venezia Giulia orientale. Il nucleo precipitativo più intenso, attualmente in risalita dalla Corsica e dalla Sardegna, porterà piogge intense nelle prossime ore, soprattutto nel pomeriggio.

Al momento si segnalano (dalla mezzanotte) 64 mm a Gualdo Tadino (PG), 52 mm a Recoaro Terme (VI), 57 mm a Marsciano (PG), Manciano (GR) e Nerola (RM), 49 mm a Villamiroglio (AL), 46 mm a Jesi (AN).

