Maltempo, forti piogge in Piemonte: allagamenti ad Alessandria, allerta Po a Torino

MeteoWeb

Maltempo diffuso con piogge intense su tutto il Piemonte oggi pomeriggio, con precipitazioni più intense in tutta la fascia prealpina, dove si raggiungono accumuli fino a 90-100mm finora. Tra i dati più rilevanti, segnaliamo: 98mm a Varisella, 88mm a Piano Audi, 85mm a Coazze, 84mm a Borgomanero, 63mm a Lanzo.

Ad Alessandria, a causa di un allagamento, sono state chiuse al traffico alcune strade: via Guazzone tra Lobbi e via San Giuliano Nuovo di Castelceriolo e il sottopasso Molinetto da Strada Bolla al Comune di Frugarolo. La Strada Provinciale 150 è stata chiusa per un sottopasso allagato da Bosco Marengo all’intersezione con la 35 Bis. Sono tenuti sotto controllo il livello del fiume Bormida e il suo ponte “che, nel caso di un superamento dei limiti di sicurezza, verrebbe chiuso“, ha precisato il sindaco Giorgio Abonante.

Nell’Acquese, piena del Bormida e guadi chiusi anche sul torrente Erro, che nasce sempre in Liguria e sfocia proprio nel fiume; chiusa la pista ciclabile in prossimità del fiume.

Considerato il perdurare dell’allerta meteo anche per domani, Carlo Massa, sindaco di Gavi (Val Lemme), ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per la chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado.

Piogge intense sono previste anche nella seconda parte della giornata di domani, giovedì 17 ottobre. Fenomeni ancora moderati nella mattinata di venerdì 18, in successiva attenuazione.

Maltempo: domani il fiume Po supererà la soglia a Torino

A causa delle piogge diffuse che stanno interessando l’intero territorio regionale sono segnalati innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, incluso il fiume Po. Secondo il bollettino emesso oggi da Arpa Piemonte, nelle prime ore di domani, è previsto il superamento della soglia di riferimento nell’area dei Murazzi a Torino. In via precauzionale, le società remiere e i gestori dei locali situati lungo le arcate sono stati inviati a mettere al riparo le proprie imbarcazioni e attrezzature. Lo comunica la Città, sottolineando che la Protezione Civile continuerà a monitorare le evoluzioni delle condizioni metereologiche e il livello dei fiumi nelle prossime ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.