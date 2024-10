Maltempo Piemonte: si alza livello dell’Orco a Chivasso, problemi sulle strade del Torinese

MeteoWeb

In considerazione del pericolo idrogeologico in atto sul territorio comunale derivante da un superamento strumentale di soglie registrato dai pluviometri o dagli idrometri dell’Arpa, il sindaco di Chivasso (TO) Claudio Castello ha firmato un’ordinanza che vieta l’avvicinamento alle sponde ed agli alvei del torrente Orco e del fiume Po. È stata chiusa anche la porzione prospiciente il Po del parco del Bricel ed è vietato oltrepassare l’argine di protezione posto all’interno del parco del Sabiunè. Chiuso, inoltre, il parcheggio veicolare posto ad ovest del torrente Orco e di entrambe le aree adducenti alle sponde citate. L’ordinanza ha validità dalle ore 14 di oggi, venerdì 18 ottobre, sino al termine dell’emergenza.

A causa del maltempo si registrano problemi su alcune strade del Torinese. A Leini è stata chiusa per allagamenti via Caselle Vecchia: i tecnici Smat e del Comune stanno posizionando delle griglie al posto dei tombini chiusi per consentire lo smaltimento delle acque. A Valchiusa, il sindaco Maurilio Vercellio ha firmato un’ordinanza di chiusura della strada per la località Inverso a causa di uno smottamento che ha provocato il cedimento dell’asfalto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.