Maltempo Piemonte, a Torino riaperti i Murazzi

I Murazzi del Po a Torino sono nuovamente accessibili da questa mattina, dopo la chiusura al traffico veicolare e pedonale predisposta in via precauzionale dalla serata di venerdì: è quanto ha riportato il Comune in una nota. Dopo il passaggio della piena, nella giornata di ieri il livello delle acque è gradualmente diminuito, permettendo la conclusione delle operazioni di pulizia e di rimozione del limo dalle superfici. L’area è ora nuovamente fruibile in sicurezza, e anche i locali potranno riprendere la loro attività.

