Maltempo, piena del Po in transito: verso soglia 3 nel Mantovano

Il colmo di piena del Po ha transitato a Piacenza nella prime ore mattutine di oggi con 6,14 metri sopra lo zero idrometrico (livello 2 di criticità, colore arancione) e raggiungerà le sezioni di Cremona e Casalmaggiore nella giornata e nella serata di oggi. L’onda di piena continuerà a propagarsi, fino alla foce, con valori superiori alla soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione). Nel corso delle prossime 48 ore non si esclude il superamento della soglia 3 (criticità elevata, colore rosso) alla sezione di Borgoforte (Mantova), in ragione dei consistenti apporti degli affluenti emiliani. Lo fa sapere l’Aipo.

La piena interessa diverse aree golenali ed è raccomandata prudenza nell’avvicinarsi al fiume e nelle attività di navigazione.

Attività sugli affluenti emiliani in piena

Gli uffici centrali e territoriali AIPo sono rimasti attivi nel corso della nottata e in costante attività sui corsi d’acqua di competenza dell’Agenzia del territorio emiliano, riguardante le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia Modena e Ferrara, per il monitoraggio sulle opere idrauliche ed eventuali interventi di somma urgenza.

Il personale AIPo è stato ed è tuttora mobilitato, assieme a quello dei Consorzi di bonifica, dei Comuni e degli altri Enti interessati, sulle rotte arginali che si sono verificate nella bassa reggiana (in particolare canali Cava e Tassone e torrente Crostolo). Sono in procinto di attuazione gli interventi di somma urgenza per la sistemazione delle arginature, con appositi mezzi.

Nel Modenese, le casse di espansione di Secchia e Panaro hanno trattenuto parte delle acque di piena dei due fiumi, limitando in tal modo i livelli a valle.

Nel corso della scorsa notte sono state parzialmente abbassate dal personale AIPo le paratoie della cassa di espansione del torrente Parma, in modo da contenere nell’invaso parte della piena e facilitare così il deflusso delle acque dei canali di bonifica.

