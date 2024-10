Maltempo, la piena del Po verso soglia rossa tra Mantovano e Ferrarese

MeteoWeb

Il colmo di piena del Po ha transitato a Boretto stamattina con 6,37 metri sullo zero idrometrico (criticità moderata, colore arancione) e si prevede che transiti nella sezione di Borgoforte nella serata odierna, con valori oltre la terza soglia di criticità (elevata, colore rosso). Lo rende noto AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po). I livelli del Po hanno già oltrepassato la soglia 2 di criticità nel tratto veneto-emiliano, nella sezione di Pontelagoscuro e nei rami del Delta.

Nelle prossime 24 ore, in ragione dei consistenti apporti degli affluenti emiliani, i livelli attesi lungo il tratto del Po tra Borgoforte e il Mare Adriatico si attesteranno su valori prossimi o di poco superiori alla terza soglia di criticità (elevata, colore rosso), viene spiegato.

La conca di navigazione di San Leone (MN) è chiusa fino a conclusione dell’evento di piena.

Nella bassa Reggiana stanno operando le ditte incaricate da AIPo per la chiusura delle rotte arginali sul torrente Crostolo, sul canalazzo Tassone e su cavo Cava. Ultimato l’intervento di chiusura su quest’ultimo canale, mentre si prosegue senza sosta per concludere le altre operazioni.

La piena interessa le aree golenali, specifica Aipo, che raccomanda “prudenza e massima attenzione nell’avvicinarsi al fiume e nelle attività di navigazione. È altresì richiesto di non creare difficoltà nei pressi del fiume all’eventuale passaggio di personale e mezzi adibiti al monitoraggio e alla gestione dell’evento di piena”.

Gli uffici centrali e territoriali AIPo restano attivi H24 per il monitoraggio della piena del Po e delle piene tuttora in corso lungo gli affluenti emiliani e per eventuale pronto intervento, in coordinamento con i sistemi regionali e locali di protezione civile.

Monitorato il Secchia nel Mantovano

Monitorato in particolare il Secchia che attraversa il basso Mantovano. L’ondata di piena di quest’ultimo fiume sta transitando in queste ore senza creare particolari problemi se non l’allagamento di qualche tratto golenale. Attivi tutti consorzi di bonifica soprattutto della bassa, dove sono in funzione gli impianti di pompaggio in grado di gestire i quantitativi di pioggia caduti negli ultimi giorni, prelevandoli dal reticolo idrico per scaricarli nel Po.

Situazione sotto controllo anche per quanto riguarda i livelli di Chiese e Oglio in diminuzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.