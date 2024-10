Maltempo, piena della Secchia: ordine di sgombero a Quistello, nel Mantovano

MeteoWeb

La piena del fiume Secchia sta arrivando nel Mantovano e il sindaco di Quistello, Comune rivierasco, ha emesso un’ordinanza di sgombero, in via cautelativa, delle persone che abitano nella zona golenale, all’interno dell’argine maestro del fiume. Il Comune di Moglia ha chiuso al traffico il ponte di Bondanello, mentre quello di Quistello per ora rimane aperto. I tecnici di AIPo con il personale della Protezione Civile continuano a sorvegliare gli argini.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

