Maltempo, piogge incessanti e bora Friuli: allagamenti e voragine a Gorizia

Il maltempo continua a colpire il Friuli Venezia Giulia, con piogge incessanti che stanno interessando soprattutto la fascia orientale della regione. La zona più colpita è quella di Gorizia, dove la maggior parte delle segnalazioni da parte dei residenti riguarda allagamenti in scantinati e abitazioni. Nella prima mattinata, intorno alle 4, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati dalla Polizia di Stato per intervenire in via Cadorna, a Gorizia, a causa di una voragine che si è aperta in strada. Dopo l’intervento sul posto, è stato accertato che non ci fossero persone coinvolte né danni alle tubature. Tuttavia, a causa del rischio di nuovi cedimenti, l’area è stata chiusa al traffico.

Secondo il bollettino emesso dalla Protezione Civile regionale, nelle ultime 6 ore sono state registrate piogge significative sulla fascia orientale e sulle Prealpi Carniche. Sulla costa e nelle zone orientali soffia la bora con intensità variabile, raggiungendo raffiche fino a 65 km/h.

Nel dettaglio, si sono registrati accumuli di pioggia compresi tra 20 e 70 mm nella parte centro-occidentale della regione, mentre nella fascia orientale i valori sono più elevati, con precipitazioni tra 40 e 170 mm. Le Prealpi Giulie, in particolare, hanno registrato i livelli maggiori di pioggia, soprattutto nelle valli del Torre e del Natisone. Nell’Isontino, a Lucinico (Gorizia), sono caduti 116 mm di pioggia, mentre il valore massimo è stato rilevato presso la stazione di Malghe Mersino Matajur (Udine), con un accumulo di 171 mm.

Nel corso della giornata, l’intensificarsi della depressione atmosferica porterà piogge ancora più abbondanti, soprattutto nel pomeriggio. Sui rilievi sono previste nevicate, inizialmente oltre i 2000 metri, con una quota neve che scenderà progressivamente fino a circa 1400 metri in serata, e nel Tarvisiano potrebbe abbassarsi fino a 800-1000 metri. Le nevicate proseguiranno fino a venerdì e potrebbero risultare consistenti. Sulla costa e nelle aree orientali, la bora soffierà con forza crescente, diventando molto intensa soprattutto a Trieste, dove in serata si prevede che le raffiche supereranno i 100-130 km/h.

Per domani, le previsioni indicano piogge intermittenti, da moderate ad abbondanti, in attenuazione verso sera. Durante la notte scorsa, il Nue 112 ha ricevuto due segnalazioni: una per un albero caduto sulla strada Majano-Farla e l’altra per detriti sulla strada che da Ramandolo porta a Villanova delle Grotte, nel comune di Nimis.

Per quanto riguarda i corsi d’acqua, durante la notte il livello del fiume Isonzo all’altezza dell’idrometro di Gradisca ha raggiunto la soglia di guardia, toccando un picco di 8,11 metri.

