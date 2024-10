Maltempo, piogge diffuse in Friuli-Venezia Giulia, domani bora su Trieste

MeteoWeb

Una saccatura continua a intensificarsi nel Mediterraneo centro-occidentale, convogliando aria umida da Sud e Sud/Est verso il Friuli-Venezia Giulia a tutti i livelli atmosferici. Già durante la notte, diffuse precipitazioni hanno interessato l’intera regione. I maggiori accumuli di pioggia sono stati registrati sulle Prealpi Carniche, a causa della persistenza di correnti umide da sud-est in quota. Dalla mezzanotte, le precipitazioni sono state deboli sulla costa e sull’Isontino, abbondanti in pianura e nelle aree montane, e intense sulle Prealpi Carniche. A livello del suolo, inizialmente è soffiata una Bora moderata, che intorno alle 10 del mattino ha lasciato spazio allo Scirocco. Nelle prossime ore, i massimi di precipitazioni si sposteranno dalle Prealpi Carniche verso la fascia centro-orientale della regione, con la Bora che continuerà a soffiare lungo la costa.

Nella notte e fino al mattino di domani, si prevedono piogge abbondanti tra il Pordenonese e la fascia lagunare verso il Veneto, con precipitazioni da deboli a moderate nelle altre zone. Nel pomeriggio, le piogge tenderanno a cessare o a ridursi significativamente. Sulla costa e nella fascia orientale soffierà una Bora moderata, con raffiche sostenute previste in serata sul Carso e a Trieste. Oggi, la Sala Operativa Regionale ha ricevuto segnalazioni di allagamenti a Piancavallo e di una frana che ha interessato una strada secondaria nel Comune di Artegna. Inoltre, come previsto, la marea ha raggiunto un picco di 1,31 metri a Grado questa mattina.

