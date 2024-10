Maltempo, piogge incessanti in Piemonte: esondato l’Orba nell’Alessandrino

MeteoWeb

Situazione maltempo critica in queste ore nella provincia di Alessandria. Le forti piogge hanno ingrossato i corsi d’acqua e allagato molte strade con molti disagi in provincia. La Protezione Civile ha invitato la popolazione a muoversi sono se necessario. Critica, in particolare, la situazione viabile in tutta la Val Lemme, Piota e Orba. Il torrente Orba ha superato il livello di guardia ed è esondato in alcune zone (immagine in alto). Molto alto anche il livello dello Stura, mentre alle porte del capoluogo, il rio Lovassina è esondato nell’area della frazione di Spinetta Marengo.

Per quanto riguarda le strade: bloccata la provinciale 174 della Gallaretta tra Silvano d’Orba e Castelletto d’Orba, chiusa la provinciale 185 tra Ovada e Rocca Grimalda. Sulla provinciale 150 la circolazione è stata interrotta da Bosco Marengo fino all’intersezione con la strada provinciale 35 bis per un allagamento al sottopasso ferroviario. A Silvano d’Orba chiusa la strada per andare in frazione Bacchetti, all’altezza di Cascina Pagliaccia. Sempre a Silvano d’Orba è stato chiuso il guado per Casale Bolla. Segnalati allagamenti tra Novi Ligure e Tassarolo sulla strada provinciale 158, vicino al poligono di tiro. Allagate anche le strade per Basaluzzo, Gavi e Capriata. Chiuso anche il guado a Gavi tra le strade provinciali 160 e 170 per l’innalzamento del livello del torrente Lemme.

