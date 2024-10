Maltempo, piogge intense nella notte a Milano: il Lambro supera i 2 metri | FOTO

MeteoWeb

Dalle 3 sta piovendo su Milano e su tutta la Brianza e le Prealpi e il fiume Seveso nel capoluogo è in salita: è quanto riporta l’assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Milano Marco Granelli, sottolineando che la vasca di laminazione ieri è stata svuotata ed è pronta ad accogliere la piena. Il Lambro in città è in salita e ha già superato la quota dei 2 metri. A Ponte Lambro le squadre MM e Protezione civile sono presenti e stanno monitorando l’andamento della fognatura e del fiume, pronti a intervenire in via Vittorini, Camaldoli e Rilke in caso di fuoriuscita dell’acqua.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.