Maltempo, forti piogge in Liguria: attesi altri temporali

Arpal conferma la chiusura dell’allerta gialla temporali sul centro Levante ligure (aree BCE) alle 15:00 di oggi, mercoledì 2 ottobre. “Questo non vuol dire che smetterà di piovere ovunque: a seguire, infatti, avremo una “bassa probabilità di temporali forti” fino a domani su tutta la regione. Ci aspettiamo perciò ancora temporali, localmente anche forti, ma fortunatamente più isolati di quelli della mattinata”, spiegano da Arpal.

“La fase più “vivace” della perturbazione è ancora in corso sul Centro-Levante, e tenderà a smorzarsi nel primo pomeriggio; permarrà tuttavia una spiccata instabilità con fenomeni più isolati”, viene spiegato.

“Come previsto, la nostra regione è stata investita da una perturbazione che sta interessando l’Europa centrale e che determina i fenomeni odierni. I passaggi più intensi della mattinata hanno fatto registrare cumulate di 96mm in 6 ore a Brugneto Diga, nel comune di Torriglia (GE); 73,2mm in 6 ore a Giacopiane – Diga, nel comune di Borzonasca (GE); molto forti le intensità nel breve periodo, con 16,8mm in 15 minuti a Fiorino, nel comune di Genova; 16,4mm in 15 minuti a Ognio, nel comune di Neirone (GE); picco del mare con un’onda di 2 metri già passato a Ponente, mentre continuerà a crescere a Levante fino ad agitato. Raffica massima di 118,8km/h a Casoni di Suvero (Zignago) intorno alle 9 del mattino“, spiegano da Arpal.

“Nelle prossime ore, la perturbazione muoverà verso Nord-Est aprendo la strada all’ingresso di aria fredda su tutta la penisola; si verificheranno precipitazioni a carattere temporalesco, soprattutto sul Centro-Levante, a carattere più isolato. Fenomeni in esaurimento a partire dalla serata di domani”, conclude Arpal.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

