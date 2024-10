Maltempo, piogge senza precedenti nel Sahara. Nuova Allerta Meteo per Marocco e Algeria

MeteoWeb

L’eccezionale flusso zonale atlantico sta determinando un periodo di piogge straordinarie nel deserto del Sahara, in modo particolare in Marocco e Algeria, come documentano i dati pluviometrici della zona e i rilevamenti satellitari della NASA. A Tagounite, una città in pieno deserto al confine con l’Algeria, sono caduti più di 100mm di pioggia in 24 ore. Le immagini satellitari della NASA mostrano il lago Iriqui, un letto di sabbia tra Zagora e Tata asciutto per 50 anni, che ora è pieno d’acqua. “Sono passati 30 o 50 anni dall’ultima volta che abbiamo avuto così tanta pioggia in così poco tempo“, ha detto Houssine Youabeb, un funzionario dell’agenzia meteorologica del Marocco.

E infatti le immagini che arrivano dalla zona sono davvero impressionanti. Eppure non è finita qui. Nei prossimi giorni avremo altre grandi piogge nelle medesime aree. Un profondo ciclone nell’oceano Atlantico, al largo del Portogallo, si abbatterà già dal pomeriggio-sera di oggi su penisola Iberica e Maghreb, provocando forti temporali. Eloquente l’ultimo aggiornamento dal satellite meteo:

Il focus del satellite sul Marocco mostra come abbiamo già le prime nubi temporalesche che stanno per abbordare il Paese da ovest, e nel pomeriggio provocheranno forti temporali in gran parte del territorio marocchino:

Le mappe per domani, domenica 13 ottobre, sono impressionanti: vere e proprie alluvioni colpiranno il cuore del Marocco, con piogge torrenziali in tutto il Paese, forti temporali e nubifragi ancora una volta nelle zone desertiche:

Il maltempo proseguirà in modo incessante anche lunedì 14 ottobre, quando il fronte temporalesco si sposterà addirittura al confine con l’Algeria, proprio nel cuore del Sahara, portando forti temporali, grandinate e piogge alluvionali nelle medesime aree già colpite dalle precipitazioni record dei giorni scorsi:

Dopotutto che il Sahara stesse diventando sempre più verde non è una novità: nel grande deserto africano piove sempre di più e sempre più spesso, proprio grazie al cambiamento climatico. E’ un trend iniziato ormai da diversi decenni e su MeteoWeb ne abbiamo parlato in modo approfondito anche di recente:

