Maltempo, piogge torrenziali in Sardegna: strade come fiumi a Sassari | VIDEO

Il maltempo sta colpendo la Sardegna in queste ore, e Sassari in particolare. La città è stata colpita da piogge intense e il Comune ha proceduto alla chiusura di diverse strade. Tra le queste Via Predda Niedda con il traffico congestionato; la strada 33 Predda Niedda allagata e intransitabile; la strada 12 Predda Niedda per il piazzale dell’Eurospin allagato a seguito dell’esondazione del rio Calamasciu; via Forlanini per il cedimento del manto stradale.

La Polizia locale, presente nei vari siti interessati dal nubifragio, indicherà le strade percorribili, ha evidenziato il Comune di Sassari.

