Maltempo, piogge torrenziali sulla Calabria Jonica: Locri-Siracusa a rischio | VIDEO

I forti temporali in risalita sul mar Jonio sono arrivati in Calabria, con grande veemenza. Violenti nubifragi stanno colpendo dalle 13 circa la locride, nella provincia di Reggio Calabria, con rovesci molto intensi, tempeste di fulmini e venti impetuosi. Le immagini che arrivano dallo stadio comunale comunale Barone Giuseppe Raffaele Macrì di Locri, dove alle 15:00 dovrebbe iniziare la partita di serie D tra Locri e Siracusa, sono eloquenti.

Se persisteranno queste condizioni meteorologiche estreme, ovviamente non si potrà giocare. E purtroppo le previsioni non sono tranquillizzanti: il maltempo persisterà ancora.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

